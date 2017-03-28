الدفاع بـ رشوة وزارة الصحة يطلب إعادة استدعاء الشهود لمناقشتهم

اصدر دفاع مستشار وزير الصحة والموظف المتهمين بالرشوة، خلال جلسة محاكمتهم بقضية “رشوة وزارة الصحة” المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، إنهم غير مستعدين لمناقشة شهود الإثبات الحاضرين بجلسة اليوم، وذلك لكونهم لم يطلعوا بالشكل الكافى على ورق القضية، والوثيقهات التى طلبوها بالجلسة السابقة، مشيرا إلى أن الجلسة السابقة كانت السبت الماضى.

وطلب كل من حسنين عبيد وعاطف المناوى، عضوى الدفاع، بإعادة استدعاء الشهود مرة أخرى عند إعداد أسئلتهم فى حالة أن استمعت المحكمة لهم اليوم.

فيما علق مشبه النيابة السنةة، على طلبات الدفاع أجل للاطلاع لتجهيز أسئلة للشهود الحاضرين اليوم، قائلاً إن أولى جلسات القضية شهدت طلب الدفاع لشهود بعينهم، واستجابت المحكمة لطلبهم، مؤكداً أنه من الطبيعى أن يجهز الدفاع خلال الفترة من الجلسة السابقة إلى السوم الدفاع اسألتهم بخصوص الشهود.

وأضاف أن الدفاع طلب وثيقهات تخص الاختصاص الوظيفى للمتهم، وهى أوراق مثبتة بالأوراق وفق قرارات وزير الصحة وتفويضه، وبشأن طلب الدفاع بالاستعلام من القوات المسلحة بخصوص سبب إنهاء خدمة المبلغ بالقضية، الشوف الأول، هو طلب غير متعلق بالدعوى، وعلق القاضى بخصوص هذا الشأن مخاطبًا الدفاع قائلاً إنه يرفض تجريح الشوف، والذى كان متواجداً بقاعة المحكمة.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل وهانى حمودة.

يشار إلى أن النائب السنة المستشار نبيل صادق أحال فى 12 يناير الماضى مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وموظف بمستشفى عين شمس التخصصى إلى محكمة الجنايات القاهرة، لاتهامهما بالتفى منتصف وطلب رشوة قدرها 4 ملايين جنيه فى المقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن، لتوريدها لمستشفى معهد ناصر الشوف لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

المصدر : مصر ناين