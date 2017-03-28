أحمد فتحى يحذف صورة الهجوم ضد مدير الكرة بالأهلى

حذف أحمد قام بفتحى ظهير الأهلى، الصورة التى نشرها منذ قليل على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى”إنسجترام”، وقام فيها وبشكل مباشر إلى توجيه انتقادات لمدير الكرة بالفريق سيد عبد الحفيظ.

كان قام بفتحى قد قام بنشر صورة له معلقًا عليها: “حين سكت أهل الحق توهم أهل الباطل أنهم على حق أن تقل خيرًا أو تصمت.. اتقوا الله إنا إلى الله راجعون.. صباح الخير”.

وفسّر البعض هذه الانتقادات إلى اتجاهين، الأول هو أن اللاعب يقصد من وراء هذه الصورة، سيد عبد الحفيظ، فيما يرى البعض الآخر أن أحمد قام بفتحى وجّه كلامه لوسائل الإعلام التى تناولت الأزمة بأكثر من منظور، خاصة أن الجوكر سبق له أمس وأن أكد احترامه للنادى الأحمر ومسئوليه.

يذكر أن جوكر الأهلى انتقد مدير الكرة بالفريق ل تعمّد الأخير إخفاء العرض الرسمى، الذى تلقاه اللاعب الدولى من نادى أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية الأخيرة، لاستعارته 6 أشهر فى المقابل 700 ألف دولار للنادى الأحمر.



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المصدر : مصر ناين