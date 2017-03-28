غداً محافظ مطروح يعلن واحة سيوة مركزا عالميا للسياحة العلاجية والبيئية

يطلق اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بكرهً الأربعاء، مؤتمر السياحة العلاجية بواحة سيوة، بالتنسيق مع كلية الإسكندرية، لإعلان الواحة مركزا عالميا للسياحة العلاجية والبيئية المتواصلة، حيث تتمتع سيوة بخصائص طبيعية جعلت منها محمية طبيعية عالمية، ذات تراث زاخر بمقومات حضارية وطبيعية فريدة تميزها عن باقى واحات مصر.

وسيشهد المؤتمر إعلان مقومات السياحة العلاجية والبيئية المتواصلة، بواحة سيوة وطرق الحفاظ عليها، وكذلك التطرق للتجارب الناجحة، فى سبل تنمية السياحة العلاجية والبيئية وسياحة السفاري، والعمل على إنشاء متحف قومى لعرض مستلزمات إنتاج زيت الزيتون السيوى تاريخيا، وإدخال أنماط جديدة من السياحة تتماشى مع مقومات الجذب السياحى بالواحة، شبه مشوفة هجرة الطيور وسياحة الجمال والسياحة البطيئة إما ماشياً أو ركوبا لسفينة الصحراء.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس كلية إسكندرية، لشئون فرع مطروح والدكتورة دلال عبد الهادى عميد كلية الإدارة الفندقية والعديد من السائحين الفرنسيين والمتطوعين لتسويق واحة سيوة فى منطقة البروفاتس وجرنوبل بفرنسا.

على جانب آخر تشهد واحة سيوة، بعد غد الخميس، توقيع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح المرحلة الثالثة للعقود النهائية لمشروعات المؤتمر الاقتصادى، لأعداد خمس مشروعات استثمارية كبرى، بقيمة 2 مليار جنيه بحضور 5 وزراء هم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور يحيى راشد وزير السياحة، والدكتور محمد هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، واللواء دكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين سنة جائزة خليفة للتمور، ونواب البرلمان بمطروح وعمد ومشايخ المحافظة ورابطة الشباب.

المصدر : مصر ناين