قبل يوم من الإعلان عن s النيران تلتهم مصنع ومخزن لسامسونج

كشف الموقع Cnet الأمريكى فى تقرير جديد، تعرض أحد مصانع بطاريات سامسونج للحريق، جنبا إلى جنب اشتعال مخزن الشركة فى سنغافورة، والذى تسبب الحريق فى قفل المحلات التجارية المجاورة فى المركز التجارى مؤقتا من أجل السلامة.

وأصدرت سامسونج بيانًا حول ما حدث وأكدت الحادثتين، واصدر ت: “لقد تم تنبيهنا باشتعال النيران فى متجر سامسونج للتجارب فى ام كيه هاب فى الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء قبل ساعات من عمل المتجر”.

وأضافت الشركة الكورية الجنوبية فى بيانها: “تم إخماد الحريق من قبل رشاشات المياه فى المتجر ولم يصب أحد بجراح خلال الحادث، ونحن نقوم حاليا بتقييم الضرر الخاص بالممتلكات والعمل بشكل وثيق مع السلطات لتحديد سبب الحريق”.

المصدر : مصر ناين