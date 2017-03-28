الرقابة الإدارية تضبط لحوما وأسماكا فاسدة بسوبر ماركت خير زمان بطنطا

شنت هيئة الرقابة الإدارية ظهر اليوم الثلاثاء حملة تفتيشية مفاجئة داخل سوبر ماركت خير زمان فرع مدينة طنطا ، بالتنسيق مع التموين والطب البيطري والصحة.

وكشفت الحملة عن وجود لحوم منتهية الصلاحية فى ثلاجات العرض، كما تم ضبط 20كيلو أسماك متصنف ة فاسدة وينبعث منها روائح كريهة شنت هيئة الرقابة الإدارية ظهر اليوم الثلاثاء، حملة تفتيشية مفاجئة داخل سوبر ماركت خير زمان فرع مدينة طنطا ، بالتنسيق مع التموين والطب البيطري والصحة.وتهتك الأنسجة ووجود تغير فى الخواص الطبيعية معروضة للبيع فى قسم الأسماك.

وعلى الفور تم التحفظ على الكميات وإعدام اللحوم باستخدام الكلور ، وتم مصادرة الأسماك الفاسدة لتحرير محضر بها والعرض على النيابة السنةة.



ضبط أسماك فاسدة داخل ماركت خير زمان

مفتش التموين يكتشف فساد الاسماك

الأسماك فاسدة وغير صالحه للاستهلاك

خير زمان يعرض أسماك فاسدة

ضابط الرقابة الإدارية أثناء فحص الأسماك

الطب البيطري يتحفظ على الأسماك

ضابط الرقابة الإدارية يعاين الأسماك الفاسدة

إعدام لحوم منتهية الصلاحية

المصدر : مصر ناين