محمد حلمى لـ لاعبى الزمالك مالكوش دعوة بأى حاجة غير

عقد محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الكروى، على هامش المران الجماعى اليوم الثلاثاء.

وطلب محمد حلمى من لاعبى الزمالك عدم الانشغال بأى أمور داخل النادى، وأن يكون تركيزهم فيما يخص الملعب فقط.

اصدر محمد حلمى للاعبى الزمالك: “مالكوش دعوة بأى حاجة غير الملعب أنا قاعد أو ماشى.. قرار الانسحاب هيكون إيه كل دى أمور لا تخصكم تركيزكم على الملعب فقط”.

من ناحية أخرى، تسببت درجة الحرارة المرتفعة فى إيقاف مران الزمالك أكثر من مرة اليوم، ليتمكن اللاعبين من شرب الماء.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

المصدر : مصر ناين