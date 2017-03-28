محكمة الجنح تبرئ عمرو الشوبكى من سب وقذف مرتضى منصور

قضت محكمة جنح السيدة زينب المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار أسامة عبد الرحمن، وسكرتارية قام بفتحى عبد الواحد، ببراءة عمرو الشوبكي فى الدعوى المقامة من البرلمانى مرتضى منصور ضده بالسب والقذف من خلال نشر ماصدر ة بجريدة المصري اليوم بعنوان “رجوع البلطجي” ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.

تقدم المشبه القانونى للبرلمانى مرتضى منصور، بدعوى جنحة مباشرة يتهم فيها عمرو الشوبكى بسبه وقذفه بجريدة المصري اليوم من خلال ماصدر ه بعنوان “رجوع البلطجي”.

المصدر : مصر ناين