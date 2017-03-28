بوتين لـ روحانى إيران جارتنا وشريك موثوق ومستقر

استقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو، الثلاثاء، نظيره الإيرانى حسن روحانى الذى يقوم بزيارة تتمحور حول التعاون الاقتصادى والملف السورى الشائك إذ يعد البلدان أبرز داعمين لنظام الرئيس السورى بشار الاسد.

واصدر بوتين فى مستهل اللقاء مع روحانى فى الكرملين إن “إيران جارتنا وشريك موثوق ومستقر” مضيفا أن موسكو وطهران تتعاونان “بشكل فعال جدا فى كل المجالات عمليا” وذلك فى تصريحات أوردها التلفزيون الروسي.

ويقوم روحانى الذى تولى الرئاسة فى إيران سنة 2013 بزيارته الرسمية الأولى إلى روسيا منذ انتخابه.

وكان روحانى اصدر للصحفيين قبيل مغادرته إلى موسكو أن روسيا وإيران “تنظران للتهديد الإرهابى بطريقة مشابهة، وتعارضان تغيير الحدود الجيوسياسية فى المنطقة“.

وروحانى الذى وصل مساء الاثنين إلى العاصمة الروسية اجتمع مع رئيس الوزراء الروسى ديمترى مدفيديف وأوضح اثناء محادثاتهما عن الأمل فى أن تشكل زيارته “منعطفا جديدا” فى العلاقات الثنائية.

واصدر بحسب ما ورد فى بيان للنظام الروسية “آمل فى أن تساهم الإجراءات التى نتخذها معا على الساحة الدولية فى تعزيز السلام والاستقرار“.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، اصدر عشية هذه الزيارة إن الرئيسين الروسى والإيرانى اللذين يدعمان بثبات النظام السورى سيكشفان “قضايا إقليمية، خصوصا الأزمة السورية، والحلول الكفيلة بانهائها سريعا“.

المصدر : مصر ناين