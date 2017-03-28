اجتماع طارئ بجامعة المنصورة لبحث توصية مجلس النواب بإقالة رئيس الجامعة

يعقد أعضاء مجلس كلية المنصورة وعمداء الكليات المختلفة، مجلسا طارئا لمناقشة تداعيات التوصية التى أعلنها رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، بإاصدر ة رئيس كلية المنصورة الدكتور محمد حسن القناوى، ويناقش الأعضاء خلال الاجتماع سبل حل الأزمة، وتأثير هذه التوصية عل العملية التعليمية وأعضاء هيئة التدريس.

وسادت حالة من الاستياء على أعضاء مجلس كلية المنصورة، ومن المقرر أن يتم إعلان بيان رسمى بالأمر.

وكانت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة قد جمعت توقيعات ضد رئيس كلية المنصورة، لإاصدر ته عقب اتهامات نفتها الكلية فى بيان رسمى لها قبل أسابيع.

المصدر : مصر ناين