فلسطينية تدفع ألف شيكل و جرام ذهب في جريمة إبتراز إليكترونية

كشفت وحدة الجرائم الالكترونية فى واجبة الخليل بفلسطين، ملابسات جريمة ابتزاز سيدة أخلاقيا على موقع التواصل الاجتماعى “الفيسبوك” بعد دفعها مبلغ 80 الف شيكل و300 غرام من الذهب، للمشتبه به حسبما ذكرت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية .

وأفاد الناطق الرسمى باسم الواجبة المقدم لؤى أرزيقات، أن المباحث السنةة تلقت شكوى من قبل إحدى السيدات تتعلق بقيام مجهول بإبتزازها أخلاقيا عبر موقع “الفيسبوك” وفضحها بنشر صورها الشخصية فى حال لم تقم بدفع مبلغ من المال.

وأضاف:” قامت السيدة على مدار أشهر بدفع مبالغ مالية للمشتبه به وصلت قيمتها إلى 80 ألف شيكل و300 غرام من الذهب، إلا أن المشتبه به لم يكتف من ذلك وأستمر بطلب المزيد، وهنا لم تجد السيدة أمامها سوى اللجوء للواجبة لتقديم بلاغ ضده”.

واصدر أرزيقات:” من خلال وحدة الجرائم الالكترونية تم تحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه وتوقيفه لمدة 24 ساعة تمهيداً لعرضه على النيابة السنةة”.

وأكد على أن الواجبة تتسنةل بسرية تامة مع القضايا والبلاغات المقدمة لها، وخاصة مع تلك المواضيع المتعلقة بالاسرة، مناشداً المواطنين والمواطنات بعدم الانجرار وراء من يحاول ابتزازهم، وتقديم بلاغ للواجبة ضده، حفاظاً عليها من العواقب التى قد لا تحمد عقباها.

المصدر : مصر ناين