بالصور محافظ الإسكندرية ووزير الشباب يتفقدان مقر إنشاء ملاعب نادى الإتحاد

تفقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، برفقةالباشمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، الأرض المخصصة ﻹنشاء مبنى متكامل وملاعب لنادى اﻹتحاد السكندرى، على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الغابة الترفيهية أمام ديوان سنة المحافظة، والتى تم تخصيصها للنادى بموافقة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد عرابى مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأكد سلطان، فى بيان للكلية اليوم، أن المحافظة تعمل على تسهيل كافة الإجراءات والسبل للانتهاء من أعمال الإنشاء خلال الفترة المحددة، مشيرا أن نادى الإتحاد السكندرى من اﻷندية العريقة التى لديها تاريخ مشرف وهى قطب من أقطاب الرياضة بمصر، ووجه مشرف للمحافظة و يجب علينا تقديم كل الدعم ليظهر دائما بالشكل الذى يليق به كرمز وقامة كبيرة لنا ، وأكد أنه يعمل جاهدا لتقديم الدعم اللازم للرياضة بالإسكندرية للنهوض بها وتشجيع الأطفال والشباب على ممارستها الذين هم مستقبل مصر المشرق.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للمحافظ على تذليله كافة العقبات التى واجهت عمليات إنشاء مبانى النادى وتقديمه كامل الدعم المعنوى والمادى للمنشئات الرياضية بالثغر ، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير مراكز الشباب والأندية فى مختلف المحافظات ومنها الإسكندرية، ولفت إلى أهمية تقديم حزمة متصنف ة من الأنشطة وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة مختلف الألعاب الرياضية من خلال انشاء ملاعب متصنف ة فى نطاق المحافظة

يذكر أنه تم تخصيص قطعة أرض بمنطقة الغابة الترفيهية شرق سموحة بنادى الإتحاد السكندرى لإنشاء ملعبى كرة قدم أحدهما نجيل طبيعى والآخر صناعى ومبنى إدارى مكون من طابقين وغرف تغيير ملابس ومسطحات خضراء ، لحل مشكلة التدريب بالنادى.



جانب من الجولة



محافظ الإسكندرية يرافق الوزير



أرض النادى

المصدر : مصر ناين