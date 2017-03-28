ترامب يهنأ ميركل على فوز حزيها فى الانتخابات الإقليمية بولاية سارلاند

هنأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى اتصال هاتفى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على فوز حزبها فى الانتخابات الإقليمية التى جرت فى سارلاند التى كانت اختبارا حقيقيا لميركل قبل الانتخابات التشريعية المقررة فى سبتمبر القادم.

ووفقا لصحيفة إيكو دياريو الإسبانية، تحدث الرئيس مع المستشارة الألمانية ، مشيرة إلى أن الاتصال الهاتفى جاء بعد اجتماع بين ترامب وميركل فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وأظهر ت الصحيفة أن العلاقات بين ترامب وميركل فى حقيقة الأمر “متوترة” إلى حد كبير، خاصة فيما يخص الاتحاد الأوروبى وخروجها من الاتحاد الأوروبى وأيضا حلف شمال الأطلسى “الناتو“.

ويذكر أنه كشفت النتائج الرسمية، لانتخابات ولاية سارلاند حصول حزب ميركل المسيحى الديمقراطى على أعلى نسبة من أصوات الناخبين، وبفارق واضح عن أقرب منافسيه.

المصدر : مصر ناين