بالصور أم لثلاثة أطفال مكفوفين نفسى أنقذ بنتى الصغيرة

“صعب على أى أم تتحمل الحياة اللى بتعيشها بين ثلاثة أطفال مكفوفين، حرموا من نعمة الإبصار، وبحمد ربنا على قضائه، لكنى بعانى يوميا مع أطفالى ل التكاليف الباهظة وأعباء الحياة، فثلاثة أطفال مكفوفين يحتاجون رعاية طوال اليوم، ولن أتركهم لحظة، ويوميا أمشى مئات الأمتار حاملة طفلتى الصغيرة “ريهام” على كتفى لكى أوصل ابنى “كريم” و”آلاء” إلى مدرستهما بالإسماعيلة، أتمنى أن تقابل تأمينيتى أى من المسئولين فى مساعدتى فى تربية أطفالى”، بهذه الكلمات روت إيمان صبرى إبراهيم 37 سنة ربة منزل، من مدينة صان الحجر بالشرقية معاناتها فى تربية أولادها.

وتقول “إيمان” تزوجت من شاب محترم يعمل سائقا على سيارة أحد المواطنين، ورزقنى الله منه بثلاثة أطفال “كريم” 14 سنة و”آلاء” 10 سنوات و”ريهام” 3 سنوات، ولدوا جميعا مكفوفين، وبعد رحلة كشف عن علاج، وبيع كل اللى حيلتى، بث الأمل فيه من جديد بعد أن أخبرنى الأطباء، أن “ريهام” ممكن أن تبصر لكنها تحتاج للسفر إلى الخارج، نفسى حد من أطفالى يشوفنى.

وشوفت الأم أقيم بمنزل بالإيجار بمدينة صان الحجر بالشرقية، كما قمت باستئجار منزل ثانى بمدينة الإسماعيلية، لكى أستطيع تعليم نجلى “كريم وآلاء” بمدرسة للمكفوفين، ويوميا أمشى مئات الأمتار على رجلى، إلى مدرسة الطفلين، وأنتظر الى أن الانتهاء من اليوم الدراسى، لعدم قدرتى على دفع فلوس للتاكسى.

وقاطعها الطفلين “كريم وآلاء” أنهما لم يستوعبان الدروس جيدا بالمدرسة، لرغبتهما فى شراء آلة “بريل” الخاصة بتعليم المكفوفين القراءة والكتابة.

وناشدت “إيمان” المسئولين ومحافظ الإسماعيلية، بتوفير شقة سكنية لها بمحافظة الإسماعيلية، خاصة أن زوجها سائق على سيارة ليست ملكه، ولا يستطيع توفير تكاليف الأطفال الثلاثة، للتواصل مع الحالة على الرقم 01060722375.

إيمان وأطفالها الثلاثة المكفوفين



إيمان تناشد محافظ الإسماعيلة توفير شقة لها



الطفلة ريهام



الأم تعانى فى تكاليف تربية أطفلها

المصدر : مصر ناين