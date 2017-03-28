الرقابة الإدارية بمطروح تضبط لحوما فاسدة وأخرى مصنعة بدون ترخيص

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمطروح، حملة مكبرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية بمدينة مرسى مطروح للتأكد من توافر السلع الغذائية المقدمة للمواطنين ومدى صلاحية تلك المنتجات الغذائية قبل حلول شهر رمضان.

وتمكنت الحملة برئاسة الرائد عبد الغفار الدويك من مكتب الرقابة الإدارية بمطروح، وبمشاركة مديرية الصحة والتموين والطب البيطرى، من ضبط 26 كيلوجرام من اللحوم والكبدة منتهية الصلاحية ولحوم مصنعة داخل المحل بدون ترخيص باستخدام مواد صناعية، بأحد محلات بيع اللحوم بفى منتصف مدينة مرسى مطروح.

كما تم المرور على مشروع جمعيتي لبيع السلع التموينية والغذائية وضبط كمية من السلع منتهية الصلاحية في بعض المنافذ.

المصدر : مصر ناين