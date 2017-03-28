مدير شركة إنتاج يتهم الفنان محمد فؤاد بتعطيل تصوير مسلسل الضاهر

اتهم مدير شركة إنتاج سينمائى، الفنان محمد فؤاد بالإضرار بالشركة لعدم التزامه بمواعيد تصوير مسلسل الضاهر، رغم حصوله على مستحقاته المالية بالدقى .



تقدم “شريف. ح” مصرى يحمل الجنسية الروسية، ويعمل مديرا لشركة إنتاج سينمائى، ببلاغ لقسم واجبة الدقى تضرر فيه من الفنان محمد فؤاد، لعدم التزامه بمواعيد تصوير مسلسل الضاهر بالرغم من حصوله على مستحقاته المالية.

وذكر أن الفنان حصل على شيكين مستحقين الدفع بمبلغ 3 ملايين و550 ألف جنيه، وطلب أخذ تعهد عليه لعدم صرف الشيكين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين