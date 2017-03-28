بالصور محافظ الأقصر يشارك فى لقاء مشروع إمكان لدعم

شارك محافظ الأقصر محمد بدر مع الفريق التنفيذى من منظمة اليونيدو فى الجلسة التعريفية الأولى لمشروع “إمكان” فى الأقصر، التى أقيمت بنادى التجديف بحضور أعداد كبير من شباب وأهالى الأقصر وقنا، الذين جاءوا للتعرف على تفاصيل المشروع وكيفية التقديم وفرص الدعم المقدمة.

يشار إلى أن مشروع (إمكان) يهدف إلى دعم 20 شركة ناشئة مبتكرة بالإضافة إلى 7 شركات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل فى مجالات التصنيع الزراعى والغذائى والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات فى الأقصر من خلال تقديم التدريبات والاستشارات وجهات الدعم وتسهيل الحصول على الاستثمارات، كما سيدعم هذا المشروع مقدمى الخدمات القانونية والمالية والتسويقية أيضاً لتوصيل خدماتهم الاستشارية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.

ومن جانبه ألقى الدكتور محمد بدرمحافظ الأقصر الكلمة الافتتاحية للجلسة، مؤكداً أهمية ريادة الأعمال فى خلق فرص عمل للشباب ودور المشاريع الناشئة والصغيرة والمتناهية الصغر فى نمو الاقتصاد المحلى.

وحضر الجلسة أيضا شركاء للمشروع من الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومؤسسة مصر الخير ووزارة الزراعة، حيث قاموا بعرض الأنشطة والخدمات المقدمة لدعم ريادة الأعمال فى محافظة الأقصر.

وجدير بالذكر أن مشروع (إمكان) هو مشروع شوف لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ويقوم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون الوثيق مع محافظة الأقصر وبتمويل من نظام اليابان، ويهدف المشروع إلى تعزيز بيئة دعم الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة الأقصر، وتم بالفعل قام بفتح باب التقديم للمشروع.



محافظ الأقصر يشارك في لقاء مشروع إمكان



المحافظ يلتقى بوفد منظمة اليونيدو خلال التعريف بمشروع إمكان بالأقصر



جانب من حضور لقاء تعريفى بمشروع إمكان لليونيدو

المصدر : مصر ناين