نيابة دمياط تباشر التحقيق فى مقتل خفير على يد عناصر الجماعة الإرهابية

تباشر نيابة مركز دمياط، بإشراف أحمد القزاز رئيس نيابة المركز، التحقيق فى واقعة مصرع خفير نظامى من قوة مركز دمياط على يد عناصر من جماعة الالجماعة الأرهابية الإرهابية بقرية البصارطة الشوفة لمركز دمياط، وكلفت النيابة السنةة مباحث مركز دمياط بإعداد تقرير حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسرعة ضبط المتهمين.

وكان ملثمون قاموا بإطلاق أعيرة خرطوش على مسعود عبد الله وشهرته حازم الأمير خفير نظامى بقرية البصارطة، أثناء تجوله بالشوارع بدراجته البخارية، وتم نقله لمستشفى دمياط السنة، حيث دخل غرفة العمليات فى حالة خطرة ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى التخصصى.

وأكد شهود عيان من أهالى القرية، أن وراء الواقعة ملثمين قاموا برصد تحركات الخفير ويقودون دراجة بخارية، ثم قاموا بإطلاق النيران عليه، وقيدت الواقعة برقم 2084 إدارى مركز دمياط لسنة 2017.

وكان أهالى قرية البصارطة قد شيعوا مساء أمس جثمان الخفير إلى مثواه الأخير فى منتصف هتافات تطالب بالقصاص من القتلة.