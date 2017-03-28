أنور سلامة يكشف حقيقة التخطيط لـ مجزرة فى الأهلى

أكد أنور سلامة عضو لجنة الكرة بالنادى الأهلى، أنه ومعه الشيخ طه إسماعيل، يؤازران حسام البدرى المدير الفنى الى أن يواصل مشواره، ويفوز مع النادى ببطولة الدورى، ويخوض بثقة واقتدار المشوار الأفريقى أيضًا.

وأبدى عضو لجنة الكرة بالأهلى فى تصريحات صحفية، دهشته وانزعاجه من جرأة البعض، الذين نسبوا إليه أنه يستعد للقيام بـ«مجزرة» والإطاحة بأعداد من نجوم ولاعبى الأهلى الحاليين.

واصدر أنور سلامة: إن لجنة الكرة لا تتدخل فى عمل المدير الفنى للأهلى، من قريب أو بعيد، وبأى شكل وصورة، وأن هذا هو التقليد المتبع طول الوقت داخل النادى الأهلى العريق.

وأظهر «سلامة» أن هناك محاولات مستمرة يقوم بها البعض لإحداث فتنة داخل فريق الأهلى، ويسعون بكل السبل من أجل الوقيعة بين حسام البدرى كمدير فنى مستقر وناجح للأهلى ولجنة الكرة الأمر الذى سيرفضه ويحاربه الجميع داخل الأهلى، حرصًا على ناديهم ودوام استقراره وانتصاراته أيضًا.

المصدر : مصر ناين