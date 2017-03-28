توقف تصوير مسلسل أيام حسن الغريب لـ عمرو سعد أيام

أوقف المخرج مجدى أحمد على، تصوير مسلسله “أيام حسن الغريب” بطولة عمرو سعد، 3 أيام، هى الخميس والجمعة والسبت، لسفره إلى مهرجان “تطوان” الدولى للسينما بالمغرب، هو وبطل العمل، لمشوفة عرض فيلمهما “مولانا” هناك، ومن المقرر أن يستأنف التصوير الأحد المقبل.

ولازال المخرج يصور أحداث المسلسل فى ديكور حارة تقع أمام مسجد قايتباى، بالقرب من منطقة منشأة ناصر، وأيضا بعض الشوارع الخارجية.

“أيام حسن الغريب” يدور فى إطار اجتماعى تشويقى، حول مافيا الآثار، ويشارك فى بطولته أعداد كبير من الفنانين منهم ريهام حجاج وصلاح عبد الله ورانيا منصور وياسر على ماهر وحمدى الوزير وأحمد عبد الله محمود.

المصدر : مصر ناين