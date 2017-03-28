السبسى يتوجه للأردن للمشاركة فى اجتماعات القمة العربية

غادر الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي تونس عصر اليوم الثلاثاء في اتجاه عمان للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين الـ28 لمجلس كلية الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالبحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية بكره الأربعاء.

واصدر بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سيلقى بهذه المناسبة، خطابا يتضمن مواقف تونس من مجمل القضايا العربية ومبادرتها لحلّ الأزمة في ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربي المشترك، كما يلتقي رئيس الجمهورية، على هامش هذه القمة، أعدادا من أشقائه من قادة الدول العربية.

المصدر : مصر ناين