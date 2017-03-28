الزمالك يعسكر لسموحة الخميس بسبب الجمعية العمومية

قرر محمد حلمى المدير الفنى لفريق الزمالك، السفر إلى الإسكندرية يوم الخميس المقبل للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة سموحة يوم السبت ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لمسابقة الدورى الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ولم يستقر جهاز الزمالك على مكان التدريب يوم الخميس المقبل، سواء إقامته فى النادى أو أحد الملاعب داخل القاهرة أو فى الإسكندرية.

وجاء قرار جهاز الزمالك بالسفر إلى الإسكندرية مبكرًا ل إقامة الجمعية العمومية للقلعة البيضاء يومى الخميس والجمعة القادمين، مما سيجعل هناك استعدادات خاصة داخل النادى ويصعب من إقامة المران بشكل طبيعى.

المصدر : مصر ناين