نائب إسرائيلى يشكو نتنياهو أمام المحكمة العليا بعد منعه النواب زيارة الأقصى

قدم نائب يمينى الكيان الصهيونى ى الثلاثاء التماسا إلى المحكمة العليا ضد منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوزراء وأعضاء البرلمان من زيارة المسجد الاقصى فى القدس الشرقية المحتلة، بحسب ما أعلن مكتب النائب.

ودعا النائب يهودا غليك من حزب الليكود الذى يتزعمه نتنياهو، إلى إلغاء أمر المنع الذى فرضه نتنياهو على أعضاء الكنيست ووزرائه منذ 17 شهرا من زيارة المسجد الأقصى الذى يطلق عليه اليهود “جبل الهيكل“.

ووصف غليك أمر المنع فى استئنافه الذى تلقت نسخة منه فرانس برس “بالتمييزي“.

والمعروف عن يهودا غليك، وهو حاخام الكيان الصهيونى ى-أمريكى، أنه يطالب بحق اليهود بالصلاة فى المسجد الأقصى. وهذه المطالبة هى مصدر توتر كبير مع المسلمين الفلسطينيين.

المصدر : مصر ناين