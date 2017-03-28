النيابة تصرح بدفن جثه ربة منزل ذبحها زوجها لشكه فى سلوكها بالمعصرة

صرحت نيابة المعصرة بدفن جثة ربة منزل ذبحها زوجها بعد شكه فى سلوكها بعد تشريحها لإعداد تقرير مفصل عنها.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، لإجراء معاينة تصويرية للجريمة، كما تستمع النيابة إلى أقوال المتهم “مسجل خطر” وشهود الواقعة، جيران المجنى عليها.

البداية كانت بتلقى المؤسسات التأمينية بالمعصرة، بلاغًا من الأهالى يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقتها مسجاة على ظهرها، وترتدى كامل ملابسها، وبرأسها آثار الاعتداء بآلة حادة.

وبإجراء التحريات المبدئية دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المسجل خطر لشكه فى سلوكها وألقى القبض على المتهم.

وبمواجهته، أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بذبحها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة السنةة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين