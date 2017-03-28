بالصور منطقة الأقصر الأزهرية تشهد تصفيات مشروع تحدى القراءة العربى

شهدت منطقة الأقصر الأزهرية فعاليات التصفيات النهائية لمشروع تحدى القراءة العربى على مستوى المنطقة بأكملها، والتى تستمر الى أن نهاية الشهر الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية.

ومن جانبه أكد محمد قام بفتحى عبد العزيز مدير المكتبات أن التصفية تشمل جميع الإدارات هى “الأقصر شرق والأقصر غرب وإدارة أرمنت وإدارة إسنا شرق وإدارة إسنا غرب”، ومن المقرر أن يتم تصعيد 6 طلاب بجانب النسبة المقررة للمكفوفين، وذلك للتصفية على مستوى قطاع المعاهد الأزهرية.



منطقة الأقصر الأزهرية تشهد تصفيات مشروع تحدى القراءة العربى



أعداد من الطالبات بالأزهر المشاركات فى تصفيات المشروع



أساتذة الأزهر يشهدون التصفيات النهائية للمشروع بين الطلاب



فعاليات التصفيات المتواصلة بمشروع تحدى القراءة

المصدر : مصر ناين