وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يضعان حجر أساس مدرسة متفوقين بالزقازيق

قام الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية واللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بوضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة للمتفوقين بمدينة الزقازيق بتكلفة 57 مليون جنيه، بحضور الدكتور خالد عبد الباري رئيس كلية الزقازيق وفريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية وذلك في إطار جولة وزير التنمية المحلية لمحافظة الشرقية لتفقد أعداد من المشروعات التنموية والخدمية المنفذه على أرض المحافظة.

وأضاف المحافظ أن المدرسة ستقام على مساحة 10 آلاف متر مربع وتتكون من مبنى مدرسي يضم 4 طوابق و 2 مبنى إقامة يتكون من 5 طوابق لإستقبال الطلاب المتفوقين علمياً في مرحلة الشهادة الإعدادية للإلتحاق بالمدرسة لدراسة مناهج علمية وكشفية متقدمة تتناسب مع قدراتهم العلمية.

وصرح محافظ الشرقية أن المبنى المدرسي يضم 18 فصل ومعمل إلكترونيك ومعمل (fab lab) ومسنةل (لغات – فيزياء – أحياء – كيمياء – جولوجيا –هيدوليك – وسائط ) وقاعة متأعدادة الأغراض وجيمانيزيم ومكتبة و2 ملعب ومباني الإقامة تضم 106 غرفة إقامة للطلاب و 2 غرفة إقامة للمشرفين و 2 غرفة إقامة للسنةلين بالإضافة إلى 8 صالة مذاكرة و2 مطبخ و 2 صالة طسنة و 2 مغسلة .

وأضاف محافظ الشرقية أن إقامة مدرسة للمتفوقين بمدينة الزقازيق تأتي في إطار الإهتمام بالطلاب المتفوقين علمياً والمخترعين في كافة المجالات والعلوم المختلفة وتحفيزهم لضمان إستمرارية النجاح والتفوق لبناء جيل قادر على دفع مسيرة العمل والإنتاج والمساهمة في بناء مصر الجديدة .



وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يضعان حجر الأساس لإنشاء مدرسة متفوقين

المصدر : مصر ناين