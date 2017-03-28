بالصور الرقابة الإدارية تضبط سوبر ماركت لتقليده سلسلة خير زمان بالبحيرة

كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة عن مخالفات عديدة خلال حملتها المفاجئة على السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية بمركز الدلنجات بالبحيرة للتأكد من أسعار السلع الغذائية ومدى جودتها وصلاحيتها للاستهلاك، حيث تم ضبط كميات من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية، ببعض منافذ مشروع جمعيتى للشباب والممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية .

كما قامت حملة الرقابة الإدارية بتحرير محضر لسوبر ماركت “من خير زمان” بمدينة الدلنجات، وذلك للغش التجارى وتقليد العلامات التجارية لسلسلة “خير زمان” الشهيرة.

وكذلك تم رصد عدم وجود شهادات صحية لمعظم السنةلين فى بيع المواد الغذائية بالمحلات التجارية التى تفقدتها حملة الرقابة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة قد شنت حملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط محتكرى السلع الغذائية والمضاربين فى السوق السوداء .

وقام رجال الرقابة الإدارية بتفقد أعداد من المجمعات الاستهلاكية والمحلات التجارية بمركز الدلنجات، وكذلك أعداد من فروع مشروع جمعيتى الشوف للصندوق الاجتماعى للتنمية .

وتفقدت حملة الرقابة الإدارية بمشاركة مسئولى مديرية الصحة والتموين فرع شركة أسواق التعاون للسلع الغذائية للوقوف على مدى جودة السلع المقدمة للمواطنين، وكذلك مدى الالتزام بالأسعار المعلنة والشروط الصحية والتموينية.



ضبط سوبر ماركت بالبحيرة لتقليده سلسلة خير زمان



الرقابة الإدارية تشن حملة على منافذ مشروع جمعيتى



الرقابة الإدارية تشن حملة على السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية



جانب من حملة الرقابة الإدارية على منافذ السلع الغذائية

المصدر : مصر ناين