مجلس مدينة الزينية يحرر محاضر مخالفات لمخابز ومحلات بدون ترخيص

شن رجال الوحدة المحلية لمركز الزينية شمال الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة لمطابقة أسعار السلع والتأكد من مدى توافرها، والتفتيش على مخازن تجار الجملة والتفتيش على سلامة وصلاحية المواد الغذائية والتأكد من وزن العبوات وسلامتها.

وقامت اللجنة المشكلة بالقرار رقم 860 لسنة 2016 بشأن وضع خطة دورية للمرور علي الأسواق بنطاق قرية المدامود بحرى الشوفة لمركز ومدينة الزينية، وتكونت من الطب البيطرى والصحة والتموين ومباحث التموين والسلامة والصحة المهنية.

وتم المرور على جميع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك لمعاينة تاريخ الإنتاج والصلاحية وتلاحظ سلامة وصلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمى، وتم المرور على المخابز البلدية، وأسفرت عن تحرير 3 مخالفات، كما تم المرور على المحلات التجارية بالمدامود بحرى الصعايدة ونجع جاد الكريم وتبين وجود محلين يتم إدارتهما بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

المصدر : مصر ناين