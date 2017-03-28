العربية نت السفارة الليبية في عمان تقاطع اجتماعات القمة العربية

كشفت مصادر إعلامية ليبية، عن إعتراض السفارة الليبية في الأردن على مشاركة وفد المجلس الرئاسي لنظام الوفاق الوطني، في القمة العربية حسبما ذكرت العربية نت .

وبحسب المصدر فإن السفارة المكلفة من النظام المؤقتة التي يترأسها عبد الله الثني، تعتبر المجلس الرئاسي غير دستوري وفاقداً للشرعية.

وبالتزامن مع وصول وزراء خارجية الدول العربية إلى المملكة الأردنية للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من القمة العربية، واجه الوفد الليبي مجدداً بعض العراقيل على خلفية هذا الانقسام السياسي.

وأعترضت السفارة الليبية في عمان، وهي تلك المكلفة من النظام المؤقتة التي يترأسها الثني، على مشاركة المجلس الرئاسي لنظام الوفاق في القمة العربية، ورفضت تقديم أي خدمات لوجستية لوفد المجلس الرئاسي، معتبرة أنه فاقد للشرعية وغير دستوري .

جدير بالذكر أن هذا الموقف الذي أعلنت عنه السفارة يتضارب مع موقف الأردن الذي أعلن ولأول مرة اعترافه بالأستقرار السياسي.

المصدر : مصر ناين