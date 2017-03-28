تموين الإسكندرية تضبط سلعا غذائية غير صالحة و صاروخ ألعاب نارية

كثفت مديرية تأمين الإسكندرية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية، وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجارى، والمنشآت بدون ترخيص والسلع التموينية المدعمة، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، تحقيقاً للانضباط فى القطاع التموينى وحفاظاً على الصحة السنةة.

وأسفرت الحملة عن ضبط “ع.ن” 41 سنة المدير المسئول عن سوبر ماركت كائن دائرة قسم باب شرقى، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، تم استهداف المحل بالاشتراك مع ضباط الإدارة السنةة لواجبة التموين والتجارة الداخلية، منطقة غرب وفى منتصف الدلتا، وضبط أعداد 286 عبوة قمر الدين وتمر هندى وبلح سيوى، و183 عبوة حلوى وبسكويت، 70 كجم مكسرات عين جمل مقشر، منتهية تاريخ الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بها تغيير فى الخواص الطبيعية، وتحرر المحضر جنح قسم باب شرقى، وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط “ح.م” 53 سنة صاحب سوبر ماركت كائن دائرة قسم واجبة أول الرمل، لقيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار فى السلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، تم استهداف المحل ومخزنين “بدون ترخيص” كائنين بشارع الخياط وشارع مصطفى فهمى دائرة القسم، بالاشتراك مع ضباط الإدارة السنةة لواجبة التموين والتجارة الداخلية، منطقة غرب وفى منتصف الدلتا، وضبط أعداد 74 قرص جبن، بها تغيير فى الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وأعداد 485 كجم لانشون، وأعداد 28 زجاجة زيت منتهية تاريخ الصلاحية.

وفى مجال ضبط السلع مجهولة المصدر تم ضبط كل من “م.ن” 46 سنة، المدير المسئول عن محل خردوات كائن أسفل كوبرى العوايد، دائرة قسم ثان الرمل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع مجهولة المصدر، وتم ضبط أعداد “1020” علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية، و تحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة.

كما تم ضبط “ى.ع” 30 سنة، صاحب فرش خردوات بشارع سوق الكارنتينا دائرة قسم واجبة مينا البصل، بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الاتجار فى الألعاب اللهيب ية، ومحدثات الصوت مجهولة المصدر التى تم دخولها إلى البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة فى هذا الشأن، تم استهدافه وضبطه، وضبط 4200 صاروخ نارى أنواع مختلفة أجنبى الصنع ومجهول المصد، وتحرر المحضر جنح قسم واجبة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة السنةة،وضبط قضيتى سجائر مجهولة المصدر بأعداد 118 علبة، وفى مجال ضبط السلع التموينية المدعمة، تم ضبط قضية تجميع سلع بترولية مدعمة بأعداد 135 لتر سولار.

المصدر : مصر ناين