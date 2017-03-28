صحة المنوفية تطلق قوافل طبية علاجية بالقرى للقضاء على الأمراض

أعلنت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم إطلاق قوافل طبية علاجية بالعديد من القرى للقضاء على الأمراض ومواجهتها.

من جانبه أكد الدكتور معتمد يوسف مدير الإدارة الصحية بأشمون، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن القوافل ستبدأ اليوم وبكره ضمن مشروع القوافل الطببة العلاجية بقرية طهواى.

وأكد يوسف أن القافلة بها جميع التخصصات ويشرف عليها الدكتور سيد الدجوى مدير الأمراض المتوطنة، والدكتور محمد عبد النبى سالم مدير الرعاية الأساسية بالإدارة، وتفتيش تمريض الإدارة.

المصدر : مصر ناين