موسكو آلاف إرهابى من دول الاتحاد السوفيتى يقاتلون فى الشرق الأوسط

ذكرت فالينتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسى (المجلس الأعلى للبرلمان)، أن أعداد المقاتلين المنحدرين من روسيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق المتواجدين فى الشرق الأفى منتصف قد يبلغ 10 آلاف شخص.

واصدر ت ماتفيينكو اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر المشترك للجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة والجمعية البرلمانية لمنظمة التأمين والتعاون فى أوروبا حول مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية: “إن رجوع المقاتلين المنحدرين من دول الاتحاد السوفياتى السابق من سوريا ودول الشرق الأفى منتصف يشكل خطرا كبيرا”، مشددة على أن الدول المشاركة فى رابطة الدول المستقلة تتسنةل بنشاط مع ملف مكافحة الإرهاب.

المصدر : مصر ناين