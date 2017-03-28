وزير التنمية المحلية من الشرقية أسعى لترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أنه يجرى وراء إلى ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية فى التأمين الغذائى والتعليم والصحة والقضاء على الفقر وإحداث ثورة فى الخطاب الثقافى والفنى فى كل قرية، من خلال تنظيم ورش عمل ومسابقات فى الشعر والغناء والمسرح والفنون وإنشاء مكتبة تقليدية ورقمية بكل قرية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتنسيق العمرانى والحضارى، وأن الشرقية من أكثر المحافظات احتياجاً جراء ذلك وطالب بضرورة وجود مخطط شامل لنقل الأفراد والبضائع وربط المحافظة بالمحافظات المجاورة وتطوير الخدمات وحل مشاكل الجماهير.

جاء ذلك خلال مشاركته فى مجلس كلية الزقازيق، اليوم، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، وفى بداية اللقاء رحب الدكتور خالد عبد البارى رئيس الكلية بوجود الدكتور هشام الشريف في كلية الزقازيق، لاسيما أنها أول زيارة له لكلية مصرية.

وخلال اللقاء أشار وزير التنمية المحلية إلى أن التحدى الأكبر الذى تواجهه الدولة هو كيفية الإسراع ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف أن القرية المصرية يجب أن تتحول من مستهلكة إلى منتجة ثم مصدرة لإحداث نقله صنف ية فى التعليم قبل الجامعى ومواجهة الزيادة السكانية من خلال إنشاء فصول رياض أطفال نموذجية تعلم اللغات والرياضيات والكمبيوتر والموسيقى والغناء وقبول الآخر، وكذلك وحدات صحية لتقديم خدمات صحية متميزة فى كل قرية مصرية وأن الوزارة توفر مليون فرصة عمل خلال هذا السنة لهذا الغرض منها 125 ألف لمحافظة الشرقية، كما نعتزم إنشاء 10 آلاف مدرسة منها ألف مدرسة بمحافظة الشرقية من بينها 10 مدارس للمتفوقين، بالإضافة إلى الكشف عن توفير أرض لتوسعات كلية الزقازيق.

من جانبه قدم الدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الكلية عرضا لدور الكلية فى خدمة وتنمية مجتمع الشرقية.

المصدر : مصر ناين