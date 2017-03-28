حبس عاطل ضبط بحوزته قرصا من عقار التامول المُخَدر بالمنوفية

قررت نيابة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد عز رئيس النيابة وتحت إشراف المستشار أحمد عبد الجواد المحامى السنة لنيابات المنوفية، حبس عاطل ضبط وبحوزته 6650 قرصًا من عقار التامول المُخَدر.

وكان اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية قد تلقى إخطارًا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية بالمنوفية يفيد بتمكن المقدم محمد أبو العزم، رئيس المباحث، والنقيب عمرو سعد الله معاون المباحث من ضبط “أسامة. إ” 40 سنةًا، ومقيم بالعزبة الغربية، بدائرة مركز شبين الكوم، وبحوزته 6650 قرصًا من عقار التامول المُخَدر، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين