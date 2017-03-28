إنشاء أكبر ميناء محورى كمرحلة أولى بشرق بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، أن ارتباط التعليم الفنى بالمصانع وسوق العمل من أهم الاهداف الرئيسية التي تسعي المحافظة الي تحقيقها في الوقت الحالي وأن الحلم ظل يراود مصر فى 30 سنة.

وأشار فى بيان له ، إلى أن بورسعيد بها اكثر من 49 مصنع بالمنطقة الحرة الصناعية و 154 مصنع فى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد و هذه المصانع العظيمة نرغب فى تدريب اولادنا بها حسب رغباتهم لاستقبال الكائنات العظيمة فى منتصف 2018 .

وأظهر الغضبان ، أنه يوجد فى شرق بورسعيد مشروعات عملاقة بها مشروع قومى لمصر كلها يقوم حالياً الان انشاء اكبر ميناء محورى بطول ارصفة خمسة ونصف كيلو كمرحلة اولى خلفها مباشرة اكبر منطقة لوجيسيتية على مساحة 30 مليون م² خلفها مباشرة اكبر منطقة صناعية 40 مليون م² هذه الكائنات العملاقة يخدمها شبكة طرق على اعلى مستوى و تحتها انفاق عملاقة عند كيلو 19__ 150 متر.

وأضاف أن أول مرة سيتم ربطها بسيناء الام بمجموعة انفاق فى اتجاه الشمال بمجموعة انفاق اتجاه الفى منتصف فى الاسماعلية و يقع خلفها اكبر مزارع سمكية فى الشرق الافى منتصف و تم افتتاح هذه المزارع التى تتبع قناة السويس .

ولفت إلي أنه فى القريب الالان يتم افتتاح المزارع السمكية التى تتبع مشروعات الخدمة الوطنية هذه المشروعات العملاقة فى الشرق .

واصدر محافظ بورسعيد :”اما فى الغرب تم اكتشاف اكبر غاز طبيعى فى المنطقة بحقل ظهر و هو يبدأ انتاجة بنهاية 2017 حاليا يتم الاعمال الانشائية و تم حفر أعداد 6 بئر من اجمالى 26 بئر بالاضافة الى ان هناك منطقة صناعية فى غرب بورسعيد و المشروعات البترولية و الغاز الطبيعى فى الغرب .

المصدر : مصر ناين