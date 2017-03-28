الرئيس الأفغانى يمنح الأمير الوليد بن طلال وسام الدولة الأعلى

منح الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى اليوم الثلاثاء، وسام الدولة الأعلى للأمير السعودى والملياردير الوليد بن طلال.

واصدر مكتب الرئيس الأفغانى- فى بيان أصدره اليوم ونقلته وكالة أنباء (خامة) برس الأفغانية- أنه منح الميدالية للأمير بن طلال، لجهوده فى تعزيز العلاقات التجارية مع أفغانستان وجذب الدعم والتعاون من المملكة العربية السعودية للبلاد.

وناقش الجانبان فرص الأعمال وتعزيز القدرة الاقتصادية لأفغانستان ومشروعات البنية التحتية، حيث أظهر الأمير بن طلال أنه ناقش مع أعداد من الشركات الكبرى الاستثمار فى أفغانستان، مشيرا إلى أنهم أوضح وا عن تفاؤلهم بأن ظروف الاستثمار مواتية.

من جانبه، رحب الرئيس عبد الغنى بزيارة الأمير لأفغانستان، مشيدا بجهوده لجذب الاستثمارات إلى البلاد، مضيفا أن الديمقراطية والنمو آخذة فى الازدياد فى البلاد، وأن السلطة ستنتقل إلى الزعيم المنتخب القادم فور انتهاء فترة ولايته.

المصدر : مصر ناين