جامعة الفيوم تٌكرم والد الشهيد محمد المعتز وتطلق اسمه على قاعة تدريس

كرَّم الدكتور خالد حمزة رئيس كلية الفيوم، ظهر اليوم الثلاثاء، العميد طبيب المعتز رشاد، والد الشهيد محمد المعتز، أحد شهداء العمليات الإرهابية بشمال سيناء، بحضور نائب رئيس الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وذكر بيان لكلية الفيوم اليوم، أن رئيس الكلية ، قرر اطلاق اسم البطل الشهيد، على إحدى القاعات الدراسية تخليدًا لذكراه فى نفوس الطلاب، وتأكيدًا على دوره البطولى فى حماية الوطن والتصدى للإرهابيين.

وأكد حمزة، أن التكريم يأتى إيمانًا من كلية الفيوم، بدور القوات المسلحة المصرية وأبطالها فى التصدى للعمليات الإرهابية، التى تهدف إلى النيل من الوطن، وتقديم الدعم المعنوى لأسر الشهداء، وتقديم نموذج مشرف للطلاب، ضحى من أجل الدفاع عن وطنه، لافتا إلى أن هذه هى المرة الاول التى تطلق فيها الكلية اسم شهيد على قاعة بالحرم الجامعى.

وأكد رئيس الكلية أن والد الشهيد نموذج يحتذى به، كما أن الشهادة أعظم الأشياء التى نتمناها جميعًا، وجميعًا سنرحل وستبقى مصر دومًا، ويجب علينا الحفاظ عليها، وطالب رئيس الكلية والد الشهيد بنسخة من مذكراته لطباعتها وتوزيعها على الطلاب لكونه نموذج يحتذى به.

وطالب الدكتور خالد حمزة رئيس كلية الفيوم، والد الشهيد محمد المعتز، بنسخة من مذكراته لطباعتها وتوزيعها على الطلاب لكونه نموذج يحتذى به، تخليدًا لذكراه فى نفوس الطلاب، وتأكيدًا على دوره البطولي في حماية الوطن والتصدى للإرهابيين ،فيما تم بث فلمًا وثائقيًا انتجه المركز الإعلامى بالكلية عن رحلة كفاح الشهيد وإذاعته على شاشة عرض الكلية لجميع الطلاب.

المصدر : مصر ناين