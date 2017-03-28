جلسة بين وزير الرياضة ورباعى الجبلاية قبل مواجهة توجو

حرص خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة على الجلوس مع رباعى مجلس إدارة اتحاد الكرة هانى أبو ريدة رئيس الجبلاية وحازم الهوارى ومجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد أعضاء مجلس الإدارة فى فندق إقامة الفراعنة قبل مواجهة توجو الودية والمقرر لها اليوم، الثلاثاء، ببرج العرب .

ويحضر الوزير رفقة أعضاء مجلس الاتحاد مباراة منتخب مصر أمام توجو المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب .

وينتهى اليوم معسكر منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر الذى إنطلق الخميس الماضى استعداداً لمباراة تونس نهاية يونيو فى الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

المصدر : مصر ناين