تأجيل تصوير مشهد المقابر فى مسلسل لعبة الصمت

أجلت الشركة المنتجة لمسلسل “لعبة الصمت”، تصوير مشهد المقابر الذى كان من المقرر تصويره اليوم، ويجمع جميع نجوم العمل لأول مرة معا بمشهد واحد، ولكن تم تأجيله ل عدم توافق مواعيد النجوم خاصة أن أعدادا منهم مرتبط بأعمال فنية أخرى.

مسلسل “لعبة الصمت” بطولة ياسر جلال، ومحمود عبد المغنى، ودينا فؤاد، وهنا شيحة، وميرهان حسين، وإيهاب فهمى، ومحمد عز، ودنيا عبد العزيز، وعزت أبو عوف، وخالد محمود، وآخرون، ومن سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج أحمد سمير فرج، وسيتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

يذكر أن المسلسل يعد البطولة الدرامية الأولى للفنان ياسر جلال، وهو من إنتاج محمد محمود عبد العزيز، وريمون مقار.

المصدر : مصر ناين