شانجهاى تبنى دار رعاية للمسنين لوصول ملايين شخص فوق الــ عاما

أعلن مكتب الشئون المدنية ومكتب الإحصاء لبلدية شانجهاى، بجمهورية الصين الشعبية، أن نسبة المسنين فى شانجهاى بلغت 31.6% من سكان المدينة الواقعة فى شرقى البلاد.

وأضاف المكتب فى بيان له اليوم أن أعداد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 سنةًا فيما فوق وصل إلى 4.58 مليون فى نهاية سنة 2016، بزيادة 5% على أساس سنوى، وكشفت الإحصائيات أيضًا عن أن توقع العمر فى المدينة الى أن الأن فوق 83 سنةًا وهناك 796 ألف مواطن تتراوح أعمارهم بين 80 سنةًا فيما فوق فى السنة الماضى، بزيادة 16 ألفًا عن سنة 2015.

ومن أجل تلبية طلباتهم المختلفة، أسست شانجهاى 702 دار رعاية للمسنين تضم 132 ألف سرير و488 مركزًا لرعاية كبار السن و633 مطعمًا لكبار السن.

المصدر : مصر ناين