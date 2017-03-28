النيابة تعرض ضحايا توربينى الإسكندرية على الطب الشرعى وترسل طلب أهليتهم

أصدرت نيابة أحداث الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد شاهين، قرارًا بعرض الأطفال الأربعة، الذين قام توربينى الإسكندرية، بهتك عرضهم واستغلالهم فى التسول، على الطب الشرعى، وذلك بعد اعترافات المتهم بارتكابه هتك العرض بناء على رغبة الأطفال، وليس تحت تهديد السلاح.

كما طلبت النيابة السنةة، سرعة حضور أهلية الأطفال الضحايا، لتسلمهم بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة، وأخذ تعهد عليهم برعايتهم، وكذلك سرعة ضبط وإحضار تحريات المباحث حول الواقعة، وحول أنشطة المتهم الأخرى.

وكانت النيابة قد قررت حبس ” توربينى الإسكندرية” 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة هتك عرض 4 أطفال، واستغلالهم لأعمال التسول، ووضع الصبية فى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات.

وكانت مباحث مديرية تأمين الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، ألقت القبض على “ج.م” – 16 سنة، أثناء قيامه باستغلال الأطفال الذين ليس لهم مأوى، والهاربين من أسرهم، فى أعمال التسول واستجداء المارة.

وكشفت تحريات المباحث وأقوال الأطفال، بعد القاء القبض عليه، قيامه بهتك عرضهم، وإجبارهم على ممارسة الشذوذ الجماعى معه، فى أى مكان، حيث يقوم بالمبيت معهم داخل القطارات المهجورة، وأسفل الكبارى.