محافظ كفر الشيخ يبحث تطوير الرى الحقلى مع وفد البنك الدولى

استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان سنة المحافظة، وفد البنك الدولي ، ووفد بنك “AFD” الفرنسي، لكشف لتطوير الري الحقلي بالمحافظة.

جاء ذلك بحضورالباشمهندس عبد الرافع جاد وكيل وزارة الزراعة، والدكتور سمير أبو سليمان مدير سنة الري الحقلي بوزارة الزراعة ،الباشمهندس حسن ابو جازيه مدير سنة الإرشاد الزراعى، وأعداد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واصدر محافظ كفر الشيخ ،فى بيان له اليوم ، إنه تم البدء الفعلي فى تنفيذ خطة الري الحقلي المطور بخمس مراكز، وهى “كفر الشيخ، والرياض، دسوق، وسيدي سالم، وقلين”،على مساحة 80 ألف فدان وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 57%، ويتم الانتهاء من التنفيذ بهذه المراكز خلال ستة أشهر ، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ المشروع فعلياً على مساحة تجاوزت 12 ألف فدان بالمرحلة الأولى من المشروع.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إن البداية بهذه المنظومة بخمس مراكز مرحلة أولى على مساحة 135 ألف فدان تقريبا، وسيتم تعميم تنفيذ الخطة على باقى مراكز المحافظة، لافتا إلى أن تنفيذ هذا المشروع من الرى الحقلى المطور يهدف إلى إحداث طفرة فى التنمية الزراعية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق وفرة فى مياه الرى، وإحداث وفرة صنف ية من حيث استهلاك الوقود المستخدم فى تشغيل ماكينات الرى التقليدية حيث يوفر 20% من مياه الرى المستخدمة في الزراعة واستخدام ماكينات تعمل بالتيار الكهربائي بديله لماكينات الديزل.

وأكد أنه يتم تذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ المشروع ويتطلبها ضماناً لضبط معايير الجودة للمشروع ومن خلال التعاون مع وزارتى الزراعة والرى، والتنفيذ فى أقل فترة وقتية ممكنة .

يذكر أن المشروع يعد نموذجًا إرشاديًا لتعميمه مستقبلًا على باقى أراضي الدلتا والصعيد القديمة على مساحة 5 ملايين فدان، من أجل توفير حوالى 10 مليار متر مكعب كانت تفقد عن طريق التسرب فى التربة والبخر الجوى، إضافة إلى توفير 10% من الأراضي عن طريق تغطية المراوى والمساقى والقام بفتحات واستبدالها بمواسير قطرية داخل الحقول الزراعية.

وفى سياق أخر شوف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تشغيل أعداد من الشباب بكبرى شركات القطاع الخاص ” الفوج الأول لشركة امريكانا” وذلك طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لضمان كافة حقوقهم من أجازات ورواتب وعلاوات وتأمينات بالإضافة إلى الإقامة والإعاشة .

اصدر محافظ كفر الشيخ انه جارى التنسيق مع جميع الشركات المشاركة فى ملتقى التوظيف 20 مارس لتشغيل الآلاف من شباب المحافظة .

فيما أوضح الشباب عن سعادتهم بتوفير فرص عمل مناسبة لهم للقضاء على البطالة وتشغيل الشباب .

كما ترأس اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ، اليوم الثلاثاء ، جلسة المجلس التنفيذي بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان سنة المحافظة ، بحضور راضى أمين السكرتير السنة أمين سر المجلس، ومساعد مدير امن كفر الشيخ ، ووكلاء الوزارات ورؤساء الإدارات المحلية ، لمناقشة أعداد من القرارات والموضوعات الخاصة بمراكز ومدن المحافظة.

قرر المجلس التنفيذي تشكيل لجنة لمعاينة المسجد الموجود على كوبري المرور بالقنطرة البيضاء وافق المجلس التنفيذي على تشكيل لجنه تضم أساتذة ومهندسين متخصصين لمعاينة المسجد الموجود على كوبرى المرور بالقنطرة البيضاء والتى تضم وكيل مديرية الإسكان، كلية الهندسة بكفر الشيخ، التخطيط العمراني بالمحافظة، الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، مديرية الطرق بكفر الشيخ الإدارة الهندسية بمديرية الأوقاف، وتختص هذه اللجنة بمعاينة المسجد وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

وافق المجلس التنفيذي على تركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع بالمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى ،وتم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بنسبة 90% للمصالح والوحدات المحلية والمدارس بسيدي سالم .

كما وافق المجلس على تخصيص قطعــــــــة أرض لا قامة نقطة واجبة الخادمية مركز كفر الشيخ،ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 7 سهم، 11 قيراط لإقامة نقطة واجبة الخادمية، وتخصيص مساحة 625 لإقامة محطة صرف صحي عليها بقرية ابيانة مركز مطوبس.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 12قيراط الواقعة بحوض تاية عبيش /99قسم أول قطعة 10 بناحية قرية الروضة مركز سيدي سالم لإقامة مدرسة ثانوي سنة عليها وذلك طبقا للحدود الموضحة بمعاينة الإدارة الزراعية بسيدي سالم.

كما وافق المجلس التنفيذي تخصيص مساحة 2194 متر مربع الواقعة بحوض الدجاجه زمام جمعية الحمراء، مركز كفر الشيخ،ـ تبرع احد المواطنين وذلك طبقا للحدود والمعالم الموضحة بمحضر معاينة مديرية الزراعة بكفر الشيخ لإقامة مدرسة ثانوي مشتركة عليها.