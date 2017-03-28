الملتقى العربى للشباب يعقد دورته السادسة بالجامعة العربية أبريل

يعقد الملتقى العربى للشباب دورته السادسة 8 أبريل 2017 بمقر الأمانة السنةة للكلية العربية، تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين السنة للكلية .

يشارك فى الملتقى مجموعة من أبرز الإعلاميين العرب وأعداد من طلبة الإعلام فى الجامعات العربية المختلفة، ويتضمن الملتقى العديد من الندوات التى يشارك فيها نخبة من أبرز الإعلاميين العرب بمختلف اختصاصاتهم الإعلامية، كما تشارك مجموعة من كليات الإعلام فى العالم العربى بهذا الحدث المهم تحقيقًا لأهداف الملتقى السامية بالتقارب الإعلامى العربى.

يأتى هذا الملتقى ترسيخًا لقواعد التواصل بين الاعلاميين العرب الشباب وتبادل الخبرات والمعلومات، إضافة إلى تحقيق الفائدة والمعرفة من خلال الحوار والنقاش والاستماع إلى تجارب المتخصصين والخبراء.

المصدر : مصر ناين