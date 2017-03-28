وصول طائرة الأهلى أبطال أفريقيا لمطار القاهرة

وصلت لمطار القاهرة منذ قليل بعثة فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى قادمة من تونس بعد تتويجها بالبطولة الأفريقية للمرة الثانية عشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد حصد اللقب على حساب النجم الساحلى بالفوز عليه بنتيجة 3 /1 فى نهائى البطولة الأفريقية، فى منتصف حضور ضعيف من رابطة ألتراس أهلاوى لتهنئة البعثة.

وحرص أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى على استقبال البعثة فى المطار فيما غاب محمود طاهر رئيس النادى الأهلى لتواجده فى رحلة علاجية بلندن وأيضا نور زكى عضو اتحاد الطائرة وهانى فكرى المدير الادارى للمنتخب.

وكان قد توج الفريق الأحمر بلقب هذه البطولة 11 مرة من قبل أعوام كل من: 1980، 1983، 1995، 1996، 1997، 2003، 2004، 2006، 2010، 2011، 2015، وحصل الأهلى على البطولة الأفريقية بهزيمة النجم الساحلى سنةين متتاليين من قبل وهما 1995، و1996.

وشهد مشوار الأهلى فى هذه البطولة تحقيق الفوز على جميع فرق المجموعة فى الدور الأول التمهيدى، على كل من بافيا الكاميرونى والترجى التونسى وأهلى بنى غازى الليبى، حيث فاز فى الأولى والثانية 3 /0، وفى الثالثة 3 /1، ليتأهل إلى ربع النهائى كأول مجموعته.

ونجح الأهلى فى هزيمة فريق السجون الكينى بنتيجة 3 /0 فى دور ربع النهائى، قبل أن يطيح ببرج بوعريج الجزائرى بنتيجة 3 /1 فى مباراة نصف النهائى.



ألتراس أهلاوى يستقبل بعثة الأهلى



جانب من الحضور فى مطار القاهرة

المصدر : مصر ناين