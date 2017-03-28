الإفراج عن المدير الإدارى لغزل المحلة و آخرين لاستيلائهم على مبالغ غير مستحقة

قرر وليد عطوة، رئيس نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية، الإفراج عن ياسر عزت البهنسى، المدير الإدارى لشركة غزل المحلة، والمشرف السنة على الأنشطة الرياضية بالشركة بعد سداد 145 ألف جنيه، و”عصام.ا” بعد سداد 13 ألفًا و475 جنيهًا، و”فراج .ع” بعد سداده 15 ألفًا و950 جنيهًا، من المبالغ التى تحصلوا عليها قيمة مكافآت وحوافز بدن وجه حق بالمخالفة للقواعد والقوانين بالشركة.

كما قرر رئيس النيابة، ندب خبراء الأدلة الجنائية وخبراء التزييف والتزوير بالطب الشرعى، لفحص جميع الأوراق والوثيقهات والتوقيعات التى قاموا بالتوقيع عليها، لبيان ما إذا كانت التوقيعات الموجودة بالكشوف والسجلات خاصة بهم من عدمه.

كانت النيابة السنةة، قد باشرت تحقيقات موسعة مع المتهمين الثلاثة بعد قيامهم بالحصول على 400 ألف جنيه مكافآت من الشركة بدون وجه حق، بالمخالفة للقواعد واللوائح والتربح، وكشفت التحريات الأولية التى أجراها المقدم محمود سامى وكيل الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بشرق وفى منتصف الدلتا، والمقدم محمد طلال مفتش الإدارة، عن قيام المتهمين بالاستيلاء على أكثر من 400 ألف جنيه بالمخالفة للقواعد واللوائح، كما كشفت عن قيام المتهم الرئيسى “ياسر.ا” بالاستعانة بأشخاص من خارج الشركة وصرف مكافآت لهم بالمخالفة للقانون، وقيامه بصرف المكافآت لنفسه بصفة مستمرة، كما جاء فى التحريات، عن قيامه بصرف المكافآت لأكثر من 10 أشخاص من خارج الشركة.

كان ضباط الإدارة السنةة لمباحث الأموال السنةة بفى منتصف وشرق الدلتا، قد ألقوا القبض على رئيس القطاع الإدارى بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، لقيامه بصرف 400 ألف جنيه مكافآت له وللغير بدون وجه حق، بالمخالفة للوائح والقوانين.

تحرر المحضر 1578 لسنة 2017، وتم عرضه على نيابة قسم ثان المحلة التى تواصل التحقيق معه فى الواقعة.