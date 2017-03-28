بالصور سام روبوت جديد يمكنه بناء المنشآت أسرع

تستعد بريطانيا إلى الاستعانة بروبوت ذكى يحمل اسم “سام” لبناء المنشآت فى غضون سنةين، بعد بدء الولايات المتحدة الاعتماد عليه، إذ يمكنه وضع الطوب 6 مرات أسرع من السنةل البشرى، لينضم مجال المبانى والإنشاء إلى قائمة المهن التى سيطرت عليها الروبوتات.

ووفقا للموقع الالكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية يمكن للروبوت “سام” شبه الآلى وضع 3000 طوبة يوميا، فى حين أن متفى منتصف ​​قدرة السنةل البشرى تصل إلى 500 فقط، إذ تم تطويره بواسطة Construction Robotics الأمريكية للروبوتات.



أسرع 6 مرات من السنةل البشرى

ويتكون الروبوت من حزام ناقل وذراع روبوتية ومضخة، لكنه يحتاج إلى سنةل بشرى يساعده فى تحميل الطوب، ثم تقوم الذراع الروبوتية بمهمتها تلقائيا، ثم يحتاج إلى سنةل آخر لضمان سلاسة الخرسانة قبل وضع الروبوت للمزيد من الطوب.



سام عن قرب

وقد بدأت الروبوتات بالفعل العمل فى مواقع البناء فى الولايات المتحدة، ولكن عبر الخبراء عن قلقهم من تسببها فى ضياع فرص عمل الآلاف من البناة فى المملكة المتحدة.



الروبوت سام

واصدر “ريتشارد فالنتين سيلسى” مستشار البناء، لصحيفة “التايمز” إن الروبوتات ستعمل قريبا بمواقع البناء وتقوم بنفس المهام التى يقوم بها البشر، ولكن بشكل أسرع”.

المصدر : مصر ناين