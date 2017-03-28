​بالصور التحفظ على لحوم منتهية الصلاحية داخل محل دلتا ماركت بطنطا

تحفظ الدكتور مجدى عبد الحليم رئيس قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالغربية على كمية من اللحوم المنتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل دلتا ماركت بشارع بطرس بطنطا.

جاء ذلك خلال الحملة التى شنتها هيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء على محلات بيع السلع الغذائية والمواد التموينية لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية قبل بيعها للجمهور على أنها صالحه ، شارك فى الحملة مفتشى من مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين.

وتبين من فحص اللحوم أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وينبعث منها روائح كريهة، ويوجد بها تغير فى الخواص الطبيعية وملمس لزج وتغير فى اللون، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تم التحفظ على الشهادة الصحية لصاحب المحل لفحصها لبيان عما إذا كانت مزورة من عدمه.



حملة تفتيشية للرقابة الإدارية بطنطا



الرقابة الإدارية تفتش على المحلات التموينية



مفتشو التموين يفحصون الدفاتر



ضابط الرقابة يشوف الفحص داخل محل صرف تموين



حملة للرقابة الإدارية داخل محلات صرف التموين



ضابط الرقابة الإدارية يفحص تواريخ الإنتاج والصلاحية



ضابط الرقابة الإدارية يفحص تواريخ الإنتاج



حملة الرقابة الإدارية داخل محل صرف تموين



مفتش تموين يفحص السلع التموينية



ضابط الرقابة الإدارية يقود حملة داخل محلات صرف التموين



ضابط الرقابة يفحص صلاحية السلع



ضابط الرقابة يفحص التواريخ



الرقابة الإدارية تفحص تواريخ الإنتاج

المصدر : مصر ناين