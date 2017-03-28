روسيا نظام ثاد يهدد الأمن العالمى ويشعل سباق التسلح

اصدر ت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إن نشر الولايات المتحدة نظاما مضادا للصواريخ فى أنحاء مختلفة من العالم، يهدد التأمين العالمى ويهدف لتحجيم روسيا والصين.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة تحذيرها من إشعال النظام سباق تسلح جديد، وخاصة أن تعارض الصين بدورها، موافقة كوريا الجنوبية على نشر منظومة “ثاد” الصاروخية وتقول إنها تقوض تأمينها.

وأبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الصين، فى وقت سابق، بأن نشر واشنطن نظام الدفاع الصاروخى (ثاد) فى كوريا الجنوبية إجراء دفاعى للتصدى للتهديدات من كوريا الشمالية ولا يشبه تهديدا لبكين.

واصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “كنا واضحين جدا فى حواراتنا مع الصين عن أن هذا ليس تهديدا لها أو لأى قوة أخرى بالمنطقة“.

وأعلنت القيادة الأمريكية فى المحيط الهادى فى بيان، فى مارس الجارى، أن الولايات المتحدة بدأت فى نشر نظام ثاد المضاد للصواريخ فى كوريا الجنوبية.

المصدر : مصر ناين