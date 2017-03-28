تجمهر الأهالى على شريط سكة حديد سوهاج بعد مصرع طالبه أسفل عجلات القطار

تجمهر أعداد من الأهالى بناحية قرية أولاد نصير بمحافظة سوهاج، وتضامن معهم أعداد أخر من المترددين على موقف جهينة على شريط السكة الحديد عقب مصرع طالبة جامعية تدعى “حسناء” أسفل عجلات إحدى القطارات أثناء عبورها الشريط من مزلقان أولاد نصير البحرى، والذى تم قفله من قبل السكة الحديد دون وضع أى حراسة عليه أو إشارات صوتية تحذر المارة من مرور القطارات.

وعلى جانب آخر، قامت الإسعاف بنقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى سوهاج السنة تحت تصرف النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين