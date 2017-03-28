إجراء الكشف الطبى على تلميذا بكفر الشيخ بعد شعورهم بـ مغص

أجرت الوحدة الصحية بشباس، مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، الكشف الطبى على 12 من تلاميذ مدرسة بمدرسة شباس الشهداء الابتدائية الجديدة، بعد شكواهم من مغص فى البطن.

واصدر صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لـ”اليوم السابع”، إن تلميذة اشتكت من مغص ببطنها وتم نقلها للوحدة الصحية بشباس، ثم نقل بقية الـ 12 تلميذا بعد شعورهم بمغص، وتم جميع الحالات بعد الاطمئنان عليهم، لافتا أن الحالة الاولى كانت تعانى من برد وباقى الحالات شعروا بمغص بالإيحاء.

وأظهر أحمد الجنزوري، مدير سنة الإسعاف بكفر الشيخ، أن مرفق إسعاف كفر الشيخ، تلقى إشارة بشعور تلاميذ بمدرسة شباس الشهداء بآلام ،وهرعت 10 سيارات إسعاف للمدرسة، لكنه لم يتم نقل الطلاب بها، ولا توجد أى حالات تسمم كما ردد البعض .

المصدر : مصر ناين