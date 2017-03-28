حبس عاطل قتل زوجته لشكه فى سلوكها بالمعصرة

أمرت نيابة المعصرة بحبس عاطل “مسجل خطر “عقب اتهامه بقتل زوجته بعد شكه فى سلوكها 4 أيام على ذمه التحقيق، وأمرت النيابة برفع البصمات عن السلاح المستخدم، ومطابقتها ببصمات المتهم.

واعترف المتهم “سيد.ع.ا” 38 سنةًا مسجل خطر أمام النيابة أنه قام بطعن زوجته عدة طعنات بالوجه والرأس باستخدام سكين، وذلك بعد شكه فى سلوكها.

البداية كانت بتلقى المؤسسات التأمينية بالمعصرة، بلاغًا من الأهالى يفيد العثور على جثة “س م” 37 سنةًا ، سنةلة نظافة، داخل شقتها مسجاة على ظهرها وترتدى كامل ملابسها، وبرأسها آثار الاعتداء بآلة حادة، وبإجراء التحريات المبدئية دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المسجل خطر لشكه فى سلوكها، وألقى القبض على المتهم.

وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بذبحها، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة السنةة للتحقيق.

المصدر : مصر ناين